Tesla’dan Rivian’a ‘ticari sır hırsızlığı’ davası

Dünyanın en değerli otomobil markası haline gelen Tesla, elektrikli kamyon üretiminde rakiplerinden biri olan Rivian'a karşı dava açtı. CNN'de yer alan habere göre California mahkemesine başvuran Tesla, en az bir çalışanına Rivian tarafından ticari sırları çalması talimatı verildiğini öne sürdü.

Dava dilekçesinde, Rivian'ın onlarca eski Tesla çalışanını gizli üretim ve organizasyon bilgilerini öğrenmek için işe aldığı kaydedildi. Ayrıca rakip şirketin bu kişilerden, mevcut Tesla çalışanlarından hangilerinin ‘hedef' olarak seçilebileceğini öğrenmeye çalıştığı belirtildi. Davada ayrıca dört eski Tesla çalışanı da işe ilk girdikleri sırada imzaladıkları gizlilik sözleşmelerini ihlal etmekle suçlanıyor.

2300 ÇALIŞANIN 178'İ TESLA GEÇMİŞLİ

Rivian sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek, “Bunlar tamamen temelsiz iddialar. Rivian'ın kültürüne, ahlakına ve şirket politikasına aykırı. İşe aldığımız kişilere, eski iş yerleriyle ilgili fikri mülkiyetleri Rivian sistemine dahil etmeyeceklerine dair onay alıyoruz” dedi. Şirketteki 2300 çalışanın 178'inin geçmişinde Tesla bulunuyor. 70 kişi ise doğrudan Tesla'dan transfer edildi.

YATIRIMCILARI ARASINDA AMAZON VE FORD VAR

Rivian, Illinois'teki eski Mitsubishi fabrikasını alarak burada elektrikli kamyonlar üretmek için çalışıyor. Şirketin yatırıcımları arasında Amazon, Ford ve Cox Automotive var.

Davada iki Rivian çalışanının adı geçiyor. Bunlardan biri insan kaynakları departmanında görevli. Bu kişi, Tesla'nın işe alım planları, maaş ve ikramiye bilgileri gibi belgelerin çalınmasını teşvik etmekle suçlanıyor.

Suçlanan diğer Rivian personeli ise daha önce Tesla'nın çevre sağlığı ve güvenliği bölümünde çalışmıştı. Bu kişinin fabrika kurulumu için gerekli robotik ve diğer imalat otomasyon süreçleri ile ilgili belgeleri kişisel hesabına aktarmakla itham ediliyor.

BİR TESLA YÖNETİCİSİ ‘KİRALANDI' İDDİASI

Tesla'nın bir diğer suçlaması ise Rivian'ın, bir yöneticisini kiraladığı yönünde. Buradaki amaç, Tesla'nın şarj ağları kurma ve yönetme konusunda uzman olan çalışanlarının listesinin çıkarılması. Şirket, bu yöneticinin listeyi mail olarak Rivian'a ulaştırdığını iddia ediyor. Tesla ayrıca rakibinin, işe almayı hedeflediği çalışanlar listesinin gizli bilgiler olduğunu öne sürüyor.

CNN, davada adı geçen dört kişiye ulaşmaya çalışsa da henüz geri dönüş alamadı. Ayrıca Rivian'da çalışan 20 eski Tesla personelinin daha ticari sırları çalmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Bu kişilerin isimlerinin de dava dosyasına eklenme ihtimali var.