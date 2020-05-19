Tesla’nın S&P 500’e girebilmesi için tek kriter kaldı

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ABD’de S&P 500 endeksine dahil olabilmesi için sadece bir kriter kaldı. Business Insider’ın haberine göre, söz konusu endekse giriş yeterliliği için son dört çeyreğin toplamında ve son açıklanan çeyrekte net gelirin pozitif olması gerekiyor. Son üç çeyrek toplamında net kâr elde eden şirket, bir çeyrek daha kâr açıklarsa S&P 500 endeksine giriş için gerekli yeterliliğe sahip olmuş olacak.

Tesla, 2019’un üçüncü çeyreğinde 143 milyon dolar, dördüncü çeyreğinde 105 milyon dolar ve 2020’nin ilk çeyreğinde 16 milyon dolar net kâr açıklamıştı. Şirket 2019’un ikinci çeyreğinde 408 milyon dolar zarar açıkladığı için dört çeyreğin toplamı henüz gerekli kriteri sağlamıyor.

İKİNCİ ÇEYREKTE KÂR ZOR

Tesla’nın endekse giriş hakkı kazanmak için 2020’nin ikinci çeyreğinde net kâr açıklaması gerekiyor. Ancak ikinci çeyrekte şirket için beklentiler zarar yönünde. Bu durumda, üçüncü çeyrek rakamı önemli olacak. Yeterlilik sağlanırsa dosya son karar için endeksin yönetici komitesinin önüne gelecek.

Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin California’nın Fremont bölgesindeki fabrikasını tekrar açıp üretimi artırmak için sağlık yetkilileri üzerinde baskı kurmuştu. Tartışmaların ardından fabrika dün açıldı.

Tesla 150 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.