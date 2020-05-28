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THY corona sebebiyle 2 milyar TL’nin üzerinde zarar etti

Corona virüsünün etkisiyle havacılık sektörü dip yaparken Türk Hava Yolları birinci çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL gibi rekor bir zarar açıkladı. THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

Sozcu.com.tr
08:25 -
Haberler Ekonomi
THY corona sebebiyle 2 milyar TL’nin üzerinde zarar etti

Corona virüsünün etkisiyle şubat ve mart aylarını oldukça kötü bir performans ile noktalamak zorunda kalan Türk Hava Yolları (THY) 2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL zarar açıkladı.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

THY artık kabin bagajı alınmayacağını ve iç hatlarda ikram olmayacağını da duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın genel müdürü Bilal Ekşi uçaklarda alınacak önlemleri önceki gün şöyle duyurmuştu:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:
– Biniş için arka sıradan öne doğru;
– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”

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Son güncelleme: 08:58 28.05.2020
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