Ticaret savaşının ABD şirketlerine maliyeti 1,7 trilyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılının mart ayında Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmişti. Bu karar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşını başlatan hamle oldu.

YATIRIM BÜYÜME ORANI DÜŞÜYOR

Business Insider’da yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın (FED) hazırladığı bir rapor, Trump'ın başlattığı bu savaşın kendi ülkesine ciddi maliyeti olduğunu gösterdi.

Ekonomistler Mary Amiti, Sang Hoon Kong ve David Weinstein tarafından kaleme alınan çalışma, ticaret savaşının başladığı günden bu yana ABD şirketlerinin piyasa değerinin tam 1,7 trilyon dolar azaldığını ortaya koydu. Çin'le yaşanan gerginliğin bir diğer etkisi de yatırım büyüme oranına oldu. 2019'da bu oran yüzde 0.3 düşmüştü. Bu sene ise düşüşün yüzde 1.6 olması bekleniyor.

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‘BİRİNCİ AŞAMA' ANLAŞMASI ÇARE OLMADI



İki yıldır süren ticaret savaşının dozu, bu sene başında ABD ve Çin arasında imzalanan ‘Birinci Aşama' anlaşmasıyla azalmıştı. Ancak iki ülkenin de bu anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi, ABD'nin corona virüsü salgınıyla ilgili Çin'e yönelik suçlamaları ve Çin'in Hong Kong'da attığı adımlar, ticaret savaşının yeniden alevlenmesine neden oldu.

Daha önce yapılan araştırmalarda da Trump'ın getirdiği gümrük vergisinin maliyetinin büyük ölçüde ABD şirketlerinin üstlendiği belirtilmişti. Bu nedenle ABD'li firmaların kazançlarının düştüğü ve yatırımlarının azalmaya başladığı kaydedilmişti.

FED, ‘kısasa kısas' eğiliminin şiddetlenmesinin, şirketlerin tedarik zincirlerinde aksamalara neden olarak ekstra maliyetler getireceği uyarısında bulundu.

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ŞİRKETLERİN YÜZDE 46'SI ÇİN’LE İLİŞKİ İÇİNDE



Raporda, 3 bin ABD firması üzerinden yapılan örneklemede şirketlerin yüzde 46'sının ithalat, ihracat ya da satış yoluyla bir şekilde Çin'le ilişkisi olduğu vurgulandı.

Ticaret savaşının Çin'e en büyük etkisi ise, son iki yılda ekonomik büyüme hızının yavaşlaması oldu. ABD şirketlerine yapılan tarife dışı misillemeler, Çin'e olan yatırımları da büyük ölçüde azalttı.