TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nda bayrak değişimi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, video konferans yöntemiyle TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışmalarından dolayı bütün kadın girişimcilere teşekkür ederken, Nurten Öztürk'e yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ Kadın girişimci kurullarının gündemine dijitalleşmeyi almasını isteyen Hisarcıklıoğlu, “TOBB kadın Girişimciler Kurulumuzda bu güne kadar büyük emekleri geçen kurul üyelerimize ve önceki Kurul Başkanlarımız Aynur Bektaş, Evrim Aras ve Zeynep Erkunt Armağan'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Kadın girişimcilerimiz her geçen gün başarı çıtasını yükseltiyor. Ulusal ve yerel çok başarılı projelere imza atıyor. Biz de destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YENİ PROJELER GÜNDEMDE

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Nurten Öztürk de burada yaptığı konuşmada, “Ülke sevdalısı bir iş kadını olarak bu onurlu görevi kabul ederken düşündüğüm tek şey bu kadar değerli, saygın, birikimli bir iş gücüne duyduğum inanç ve birlikte ülkemiz için yapabileceklerimizin yarattığı heyecandır.” dedi.

NURTEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Mengen'de 1949 yılında doğan Nurten Öztürk, ilk ve ortaokulu Mengen'de tamamladı. Sırasıyla Sinop Kız Öğretmen Okulu, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesi Zooloji-Botanik Bölümü'nü bitirerek 1971 yılında Akşehir Öğretmen Okulu'na Biyoloji öğretmeni olarak görevine başladı.

Aynı yıl okul arkadaşı Fikret Öztürk ile evlendi. Görev aldığı tüm okullarda laboratuvar çalışmalarına öncelik verdi. 1984 yılında öğretmenlikten ayrılarak aile şirketi olan ve 1980 yılında kurulan Öztürkler Petrol Ltd. şirketinde çalışmaya başladı.

Eşi Fikret Öztürk ile birlikte 1992 yılında İstanbul'a gelerek Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt şirketi olan OPET Petrolcülük A.Ş.'yi kurdu. Kuruluşundan itibaren şirketin her bölümünde aktif olarak görev yapan Nurten Öztürk; OPET’in Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı Projesi ve Trafik Dedektifleri projelerinin fikir lideri ve yöneticisi.