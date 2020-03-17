TRT çekiliş yayınına yüzde 757 zam yaptı

TRT 1 kanalında yapılacak müzikli ve eğlenceli yayın için Milli Piyango İdaresi'nden On Numara, Sayısal Loto ve Şans Topu için daha önce 33 bin TL isterken, bu ücreti 160 bin TL'ye yükseltti. Süper Loto yayınları için ise 2009'da 40 bin TL ödenirken, yapılan zamla 160 bin liraya çıktı. Aynı yayının müzik ve eğlence programı olmadan yapılacak olanı için ise 80 bin TL talep edildi. TRT 1 dışındaki bir kanaldan yayın için de 60 bin TL ücret konuldu. TRT 1 dışındaki bir kanalda yapılan canlı yayına 2009'da 7 bin TL ödenirken, yüzde 757.14 zam yapıldı ve 60 bin TL istendi.

TRT İNSAFLI OLMALI

Milli Piyango çekilişinde Ankara'da yapılan çekilişlerin canlı yayın ücreti 2009'da 15 bin TL iken yeni tarifede 80 bin TL'ye çıktı ve yüzde 433.33 zam yapıldı. TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında konuyu gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Milli Piyango çekilişlerinde şaibe iddialarının önüne geçilmesi için çözüm canlı yayın. TRT yayın ücretlerinde insaflı davranmalı” dedi.