Tüketiciyi bıraktı Başkentgaz’ı kolladı

Doğalgaz şirketlerine geriye dönük zam yapma yetkisi veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketicilerin aleyhine, şirketlerin lehine düzenleme çıkararak kuruluş amacına aykırı hareket ettiği ileri sürüldü. EPDK'nın yayımladığı düzenleme yüzünden yüz binlerce doğalgaz abonesinden kışın ortasında haksız yere fazladan para alındığı, bu paraların da Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarıldığı iddialarının ortaya çıkarılması için TBMM'ye yazılı soru önergesi verildi.

Önergeyi veren CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, halkın cebi yerine şirketlerin çıkarlarına yönelik düzenleme çıkarılması için EPDK'ya kimin ya da kimlerin talimat verdiğini sordu. Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, EPDK'nın 29 Temmuz 2018 tarihinde yayımladığı ‘Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile doğalgaz şirketlerine geriye dönük zam yapma ayrıcalığı verildiğine dikkat çekti. EPDK'nın düzenlemesini fırsat bilen şirketlerin yüz binlerce kartlı doğalgaz abonesinin zamdan önce peşin para ödeyip satın aldığı doğalgaza sonradan gelen zamları yansıtarak haksız yere büyük kazançlar elde ettiğini belirten Demirtaş, EPDK'yı kuruluş amacına aykırı hareket etmekle suçladı.

Demirtaş, soru önergesinde EPDK'nın web sayfasında, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme yapmaktır' yazdığını hatırlattı.