Turgut Özal’ın süper emekliliği geri geliyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlara döviz üzerinden prim ödeyerek Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) yararlanma olanağı getiriliyor” dedi ve SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yıllar önce SSK'dan emekli olabilmek için primlerini döviz üzerinden ödeyen, Merkez Bankası'nda mektuplu döviz hesabı, ya da dövize çevrilebilir mevduat hesabı (DÇM) açarak tasarruflarını ülkeye gönderenlerin, ‘Süper Emeklilik' adıyla yaşanan mağduriyetin yeni bir versiyonu ile karşı karşıyayız.”

HAYAL KIRIKLIĞI

Turgut Özal'ın Başbakan, Mükerrem Taşçıoğlu'nun Çalışma Bakanı olduğu dönemde ve 1987'de çıkarılan Süper Emeklilik yasası, bir yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından “Eşitlik ilkesine aykırı bulunarak” iptal edilmiş ve bu yasadan yararlanmak için toplu ödeme yapan 62 bin 500 kişi hüsrana uğramıştı.

Haziran 1987'de çıkartılan yasa sonrası, toplu para yatıranlar süper emekli oldu. Bunun için de evlerini, arabalarını, arsalarını veya altınlarını satanlar oldu. Yasadan yararlananlar bir yıl süreyle yüksek emekli maaşı aldılar. Ancak Ekim 1988'de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonrası süper emekliler için hüsran başladı. Maaşları düştü, yatırdıkları toplu paralarını da geri alamadılar.