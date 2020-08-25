Turizmde dipten dönüş sinyali

Tarihin en kötü yaz sezonlarından birini geride bırakmaya hazırlanan turizm sektöründe, hareketlenen dış pazarlarla birlikte dipten dönüş, küçük hareketliliklerle de olsa başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.9 düşüş yaşandı.

Gelen ziyaretçi sayısı ise 932 bin 927'de kaldı. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 6.6 milyonu aşmıştı. Turist sayısında bir önceki aya göre artış ise 4 katı aştı. Haziran ayında turist sayısı 214 bin 768 kişi olmuştu.

7 aylık dönemi kapsayan ocak-temmuz aralığında ise geçen yıl 24.6 milyona ulaşan turist sayısı, bu yıl 5.4 milyona kadar düştü. Ağustos ayı itibarıyla özellikle Rusya ile başlayan uçuşların sonraki dönemlerde sektörün bir çıkış yakalamasının önünü açması beklenirken, 2020'nin 15 milyon turistle kapatılması hedefleniyor. Veriler 7 ayda yabancı turist kaybının 19 milyonun üzerine çıktığını ortaya koydu.

Gelen yabancı turist dağılımına bakıldığında ise temmuz ayında Türkiye'yi 199 bin Alman, 152 bin Ukraynalı ve 74 bin İngiliz turist ziyaret ederken, ocak-temmuz ayını kapsayan 7 aylık dönemde ise gelen yabancı turist sayısı yüzde 77.9 düşerek 5.4 milyonda kaldı. Gelen turistin yüzde 32'sini İstanbul, yüzde 21'ini ise Antalya ağırladı. Öte yandan iç turizmdeki bayram dönemini kapsayan hareketlilikle birlikte temmuzda ortalama doluluklar yüzde 31.4 olarak kaydedildi.

Kıyılardaki otellerin büyük kısmının, şehir otellerinin yüzde 50'sinden fazlasının kapalı olduğu 7 aylık dönemde, doluluk oranı yüzde 49.3 düşüşle yüzde 33, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 17.3 düşüşle 61.2 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 58.3 düşüşle 20.1 Euro oldu.

İSTANBUL'DA BÜYÜK KAYIP

Açılış yapabilen otellerden alınan verilere göre, İstanbul'da doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.2 azalarak yüzde 26 olarak ölçüldü. Temmuz 2019'da İstanbul'da ortalama doluluklar yüzde 81.7 olmuştu. Antalya'da ise Temmuz 2019'da yüzde 77.4 olan doluluklar geçen ay yüzde 44.8 azalarak yüzde 42.7 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 1.1 düşüşle 160.2 Euro olarak gerçekleşti.

BU YILKİ HEDEF 11 MİLYAR DOLAR GELİR

Kurban Bayramı ile birlikte yerli turistin hareketlendirdiği kıyılarda, uçuşların başlamasının ardından yabancı turist akışı da başladı. Sektör, yılı büyük kayıplarla geçirmeye devam ederken, katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hava trafiğinde bir değişim olmaması durumunda sezonun uzayacağını ve 2020'nin 15 milyon turistle tamamlanabileceğini söyledi.

Ersoy, “11 milyar dolarlık geliri geçeriz diye düşünüyorum. 2020 beklentimiz çok yüksekti ama maalesef 2019 verilerine göre ciddi bir düşüş olacak. Sezon geç başladı ama geç bitecek gibi görünüyor. Zor kısım aşıldı” dedi.