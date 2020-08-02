Turizmde gelir kaybımız şimdilik 8 milyar dolar

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ‘'Türkiye ekonomisine doğrudan döviz kazandıran, geçen yıl 34.5 milyar dolar katkı sağlayan sektör, 5 tane müteahhide verilen destek kadar bile destek alamadı. Bugüne kadar turizmde 8 milyar dolar gelir kaybımız var'' dedi.

Budak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tek bir uçuş olmadığını ama Uruguay'a, Fas'a bile uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye şeffaf bir şekilde yönetilmediği için uçuşlar başlamıyor'' dedi ve şunları söyledi:

*Turizm sadece seyahat acentesi, otel, lojistik, ulaşım, hava yolculuğu değil, tam 60 sektör. Doğrudan döviz kazandıran, tüketiminin tamamını kendi içerideki millî ürünlerden sağlayan, tüketiminin yüzde 98'i yerli olan bir sektör.

*Bu sektör Türkiye'nin imaj sektörüdür. Dibimizdeki Yunanistan, turist almaya başladı ve turizm esnafının yüzde 60'ının kirasını da devlet ödüyor.