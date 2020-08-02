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Turizmde gelir kaybımız şimdilik 8 milyar dolar

Corona virüsü nedeniyle turizmin yediği darbenin sonuçları ortaya çıkıyor. Türkiye’ye geçen yıl haziran ayında 12 milyon 600 bin turist geldi. Bu yıl gelen turist sayısı ise sadece 260 bin kişi oldu.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Turizmde gelir kaybımız şimdilik 8 milyar dolar

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ‘'Türkiye ekonomisine doğrudan döviz kazandıran, geçen yıl 34.5 milyar dolar katkı sağlayan sektör, 5 tane müteahhide verilen destek kadar bile destek alamadı. Bugüne kadar turizmde 8 milyar dolar gelir kaybımız var'' dedi.

Budak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tek bir uçuş olmadığını ama Uruguay'a, Fas'a bile uçuş gerçekleştirildiğini belirterek, “Türkiye şeffaf bir şekilde yönetilmediği için uçuşlar başlamıyor'' dedi ve şunları söyledi:

Geçen yıl haziranda 12 milyon 600 bin olan turist sayısı bu yıl sadece 260 bin.

*Turizm sadece seyahat acentesi, otel, lojistik, ulaşım, hava yolculuğu değil, tam 60 sektör. Doğrudan döviz kazandıran, tüketiminin tamamını kendi içerideki millî ürünlerden sağlayan, tüketiminin yüzde 98'i yerli olan bir sektör.

*Bu sektör Türkiye'nin imaj sektörüdür. Dibimizdeki Yunanistan, turist almaya başladı ve turizm esnafının yüzde 60'ının kirasını da devlet ödüyor.

Son güncelleme: 23:34 01.08.2020
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