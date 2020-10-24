Turizmde yeni trend yerel ve yerinde tatil

Corona virüsü salgını tüm dünyada yükselişe geçen hasta sayıları ile ikinci dalgasını hissettirirken, en ağır kayıpları veren sektörlerden biri olan turizmde trendler değişiyor. Özellikle uçak seyahatleri ile ilgili tedirginlik devam ederken, turizm endüstrisine duyulan güven 2020 yaz sonu itibarıyla yüzde 15 azaldı. Her 5 kişiden 3'ü turistik seyahatlere çıkmak için kendini hazır hissetmediğini açıklarken, “staycations” olarak tabir edilen ve yerel tatili ifade eden iç turizm sektörün yeni trendi olarak öne çıkıyor.

1 YILDAN FAZLA SÜRECEK

Araştırma ve danışmanlık şirketi KPMG tarafından hazırlanan ve 12 ülkede 70 bin kişiyle yapılan araştırmadan çıkan sonuçları kapsayan rapora göre, dünyada turizm sektörüne güven dipte. Ancak iç turizmin hareketli geçmesinin beklendiği gelecek dönemlerde gerekli güvenlik ve hijyen kurallarının sağlanması durumunda tüketiciler yurt içi seyahatleri sürdürmeye eğilimli.

Tüketicilerin yüzde 22'si sayılardaki artışa bağlı olarak yurt içi tatile çıkabileceğini açıklarken, bu trendin güven sağlayan işletmelerle yurt içi turizmi hareketlendirebileceği belirtiliyor. Tüketiciler yurt dışı seyahatler konusunda ise kararsız. Katılımcıların üçte biri Covid-19'un hayatlarına etkisinin bir yıldan fazla süreceğini düşünüyor. Turizm sektörüne dönmeye en fazla hazır hisseden üç ülke yüzde 54 ile Brezilya, yüzde 53 ile İtalya, yüzde 51 ile Fransa oldu. Turizmi hayatlarından neredeyse çıkaran ülkeler ise Çin ve Japonya.

KİRALIK ARAÇ REVAÇTA

Araştırmaya göre, seyahatler için tüketiciler artık araç kiralama ve trenle yolculuğu tercih ediyor. Uçakla seyahat konusu tüketici açısından hâlâ bir soru işareti olurken, katılımcıların yüzde 23'ü uçak yolculuğunu güvenli bulmadığını belirtti.

Uçak seyahatinde tüketicileri en çok endişelendiren ilk üç konu; “uçakta geçirilen süre” (yüzde 52), “güvenlik” (yüzde 37) ve “uçağın kalkışını bekleme” (yüzde 32). Tüketicilerin yüzde 55'i uçak yolculuklarında kapasitenin sınırlandırılmasını bekliyor. Yüzde 49'u ise havaalanlarında sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını istiyor.

Kriz yönetimi Turizmciyi ayrıştırdı

KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Uluç Özcan, Türkiye'de de turizm sektörünün ağır yara almasına rağmen kriz yönetimi ile diğer ülkelerden ayrıştığını aktardı. Ocak-ağustos dönemine bakıldığında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 74 düştüğünü aktaran Özcan, “Ancak Türkiye turizm sektörünün kriz yönetimi konusunda diğer ülkelere kıyasla daha fazla tecrübe sahibi olması, bir avantaj olarak düşünülebilir.

Aynı zamanda sektörde pandeminin etkilerinin azaltılması ve istihdamın korunması amacıyla destekler de söz konusu. Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile toplam 10 milyar TL değerinde kredi sağlayacak” dedi.