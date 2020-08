Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’na IMF’de üst düzey görev

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun getirildiğini duyurdu.

IMF’den yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu’nun yeni görevini 15 Eylül’de devralacağı bildirildi.

Açıklamada, Pazarbaşıoğlu’nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018’den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı.

IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Pazarbaşıoğlu’nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

IMF Managing Director @KGeorgieva announces intention to name Ms. Ceyla Pazarbasioglu (@CeylaP_WBG) as Director of the Strategy, Policy, and Review Department. Read the full press release: https://t.co/jRkQLUPSkq pic.twitter.com/AG97uMNTum

— IMF (@IMFNews) August 25, 2020