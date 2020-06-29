Türk-İş’ten kıdem tazminatı açıklaması

Türk-İş tarafından kıdem tazminatı ile ilgili 81 ilde eş zamanlı olarak kitlesel basın toplantıları düzenledi. Ankara’daki basın toplantısı, Türk-İş Genel Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Çok sayıda işçinin katıldığı programda konuşan Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, kıdem tazminatı konusunda görüşlerinin net olduğunu söyledi.

Zengin, “Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. Türk-İş Genel Kurulları’nda oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve Türk-İş’in kırmızı çizgisidir” diye konuştu.

Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istediklerini belirten Zengin, “Bugün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler, binalarımıza asılacak, tüm iş yerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır” dedi.

HAK-İŞ DE AÇIKLAMA YAPTI

HAK-İŞ de kıdem tazminatına ilişkin bir açıklama yapıtı. Söz konusu açıklamada “Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz” denildi. (DHA-İHA)

