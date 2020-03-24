Türk Metal Sendikası üyeleri corona nedeniyle işten çıkarılmayacak

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, corona virüsü nedeniyle oluşan yeni çalışma sistemiyle ilgili işverenlerle görüştü. Kavlak görüşmeyle ilgili olarak, “Yaşanan bu zor günlerde üyelerimizin istihdamını, hak ve özgürlükleri ile ekonomik koşullarını korumak, sağlık koşullarını gözetmek üzere işverenlerle yapılan bir dizi toplantıda bazı konularda mutabakata varılmıştır” dedi.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ VAR ANCAK İŞTEN ÇIKARMALAR YAŞANMADI

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak, bir kısım iş yerlerinin üretimlerine ara verdiğini hatırlatarak, bazılarının da üretimlerini durdurduğunu belirtti. Bazı iş yerlerinin ise vardiya sayısını azaltarak çalışan sayısını (işten çıkarma olmadan) düşürdüğünü ifade eden Kavlak, işverenle yapılan görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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İŞVERENLE ALINAN ORTAK KARARLAR

“Üretimin devam ettiği iş yerlerinde toplu olarak ve yakın mesafede çalışılması nedeniyle, üyelerimizin bir kısmı fabrikalarda risk altındadır” diyen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak son birkaç gündür işverenlerle görüşüldüğünü ve bir dizi karar alındığını duyurdu. Kavlak alınan kararları şöyle sıraladı;

1. Yaşadığımız bu zorlu süreçte, işverenler, kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç olmak üzere, hiçbir koşulda işçi çıkarmayacaklardır.

2. Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde; üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecektir.

Böylece 23.03.2020 tarihinden itibaren başlayan bu bir aylık periyotta, çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş olacaktır.

Örneğin, bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 iş günü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacaktır.

3. Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde; kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize ödenecektir. Bu şirketlerde, kısa çalışma başvurusu kabul edilene kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin koşulları, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecektir.

Böylece iş yerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin yüzde 89'unu almış olacaktır.

4. 24.04.2020 tarihinden sonraki duruşlar esnasındaki ücretli izin kullandırılan günler içinse, bilahare telafi çalışması ve denkleştirme yapılabilecek, yine çalışılmayan cumartesi günü de telafi çalışmasına konu olabilecektir.

5. Üretimin devam ettiği iş yerlerinde işveren, corona virüsü riskine karşı her türlü önlemi alacaktır. Üretim esnasında üyelerimiz arasındaki “sosyal mesafe” en az bir metre olacaktır. Servislere binişlerde üyelerimizin ateşleri ölçülecek, risk taşıyanlar işveren tarafından sağlık kuruluşlarına götürülecektir. Servis araçlarında ve yemekhanelerde her bir üyemiz arasında en az bir metre mesafe olacaktır.

İşveren tüm üyelerimize kişisel korunma araçlarını (maske, eldiven, dezenfektan vb.) eksiksiz olarak verecek, gerekli alanlarda dezenfekte işlemi yapılacak ve bu araç-gereç makul sürelerde yenilenecektir.

6. Bütün bunların yapılmaması ve iş yerinde corona virüsü riskinin ortaya çıkması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13. maddesi gereğince üyelerimiz “Çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanacak ve üretimi durduracaklardır.

Tüm bölgelerde Şube Başkanlarımız, Şube Yönetimlerimiz, baş temsilci ve temsilcilerimiz bu süreçte görevlerinin başında olacak ve iş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, üyelerimizin talep ve şikayetlerine çözüm üretecektir”