‘Türkiye ekonomisi serbest düşüşe geçti’

Erdoğdu, Türkiye'nin ekonomik göstergelerde alt sıralara indiğini belirterek, Uuslararası Para Fonu'na (IMF) göre, 7 yılda milli gelirdeki azalmanın, bu yılla birlikte 308 milyar doları aşacağına işaret etti. İktidarın ekonomi yönetimiyle ilgili ne bilgisi ne de tecrübesi olduğunu ifade eden Erdoğdu, ekonomini kılı kırk yaran bir yönetim istediğine dikkat çekti.

KADRO GEREKLİ

Türkiye'nin ekonomiyi bilen, işini hakkıyla yapan, yolsuzluk yapmayan, vatansever kadrolara ihtiyacı olduğunu dile getiren Erdoğdu, şöyle devam etti: “Kişi başına gelirde ülkeyi, 13 yılda 24, 8 yılda 21 sıra düşürmek ancak AKP yönetiminde mümkün olabilirdi. 2013'te 12 bin 489 dolar olan kişi başına milli geliri, 7 yıl sonra 7 bin 715 dolara indiren, 2021'de ise 7 bin 659 dolara düşürecek bir AKP yönetimiyle karşı karşıyayız.”

Kaynaklar peşkeş çekildi

Ekonomideki kötü yönetim ile birlikte vatandaşların büyük bedeller ödemek zorunda kaldığını söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, “Olan millete oldu. Milyonlarca insanımız ekonomik sıkıntıya girdi, büyük bedeller ödedi ve ödemeye devam ediyor. Gerçek verilerle 12 milyondan fazla işsizimiz, milyonlarca iş arayan üniversite mezunu iyi yetişmiş gencimiz var. Ülkenin kaynakları heba edildi ve yabancılara peşkeş çekildi. Halkımız ve şirketlerimiz borç batağında yüzüyor” dedi.