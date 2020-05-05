Almanlar ‘Türk kolonyası’ üretmeye başladı

Türkiye’nin milli dezenfektanı kolonya, getirilen ihracat kısıtlamaları yüzünden elden gitmek üzere. Dezenfeksiyon malzemesi üreten Alman firmaları, ‘Kolonya üretimine’ başlıyor. Mannheim-Rhein-Neckar Türk İşadamları Derneği (TİD) Başkanı Mustafa Baklan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Büyük bir ihracat kapısı kapanmak üzere. Çok döviz kaybı olur. Kolonyaya ihracat kısıtlamasını hemen kaldırılmalı“ dedi.

TÜRK İŞİ ÜRETİM BAŞLADI

Almanya'nın Köln Kenti'ndeki koku üreticisinden aldığımız ve Türk usulüne göre ürettiğimiz kolonyaya, bir süre önce ihracat için şart konulmuştu. Ön izin almadan ihracatı yapılmayan kolonya, yaklaşık bir aydır Avrupa'ya gelmez oldu. Ya da çok az gelmeye başladı. Bunun üzerine, dezenfeksiyon malzemesi üreten Alman firmaları, ‘Türk tipi kolonya’ üretmeye başladı. Hatta ilk ürünler, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk toptancıları ve marketlere sunulmaya başlandı.

ALMANLAR ADINI DA ÖĞRENDİ

Türk toptancılara gönderilen Alman üretimi kolonyaların üzerinde, ‘koku örneği, kolonya’ yazıyor. Almanlar, tarihinde ‘kolonya’ kelimesini hiç kullanmaz ve ‘Kölnischwasser- Köln suyu’ derdi, üstelik onun tarifi ile kokusu da çok farklı.

TİD Başkanı Mustafa Baklan, “Daha önce kırmızı biberde aynı şey oldu. Orada tarım ilacı olan Alfatoksin'i bir türlü Türkiye'de düşüremediler. En büyük ihracat kalemi olan kırmızı biber de kazanan İspanya, Hindistan ve Şili oldu. Kırmızı biberde pazarın çoğunu Türkiye kaybetti. Yeni yeni bir şeyler oluyor. Ancak şimdi de, ihracat kısıtlaması yüzünden kolonya elden gitmek üzere. Ankara'yı uyarıyoruz, bir an önce ihracat kısıtlaması kaldırılmalı“ dedi.