Türkiye’de ilk kez bir OSB’ye kadın eli değecek

Bölgenin tarımsal üretimini son teknoloji ile yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmeyi hedefleyen Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) kuruluş hazırlıkları, Türkiye'nin ilk ihtisas OSB'sini kuran kadın başkan Gül Akyürek Balta öncülüğünde devam ediyor. TÜİOSB'de 180 hektar büyüklüğe sahip 70 parseldeki ilk etap tahsis çalışmaları tamamlanırken, altyapı çalışmalarına hız verildi.

ENERJİ GİDERLERİ DÜŞECEK

Enerji ihtiyacının yerleşke içinde kurulacak ortak güneş enerji santralinden sağlanacağını ifade eden Balta, “Arıtma tesisinde son teknolojiyi kullanarak arıtacağımız atık suyu, sulama suyu olarak kullanacağız. Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak katılımcıların enerji birim fiyatlarını daha uygun hale getireceğiz. Lojistik maliyetleri azaltmak için çalışmalar yapacağız” dedi.

Kadın iş gücünün desteklenmesi için de bir dizi proje hazırladıklarını vurgulayan Balta, özellikle Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesi (KOGİF) ile kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olmasını ve değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

10 bin kişiye istihdam

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, kadın iş gücünün sanayi ve ticarette en verimli şekilde kullanılmasını ve yeni küresel markalar yaratarak 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. İlk etap yatırımcılarının yüzde 15'inin yabancı, yüzde 25'inin il dışından, kalan yüzde 60'ının da Mersin'den olduğunu aktaran Balta, yabancı yatırımcı sayısının artması için çalıştıklarını söyledi.