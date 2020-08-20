Türkiye’nin gaz ithalat fiyatı Moldova’da gündem oldu

Türkiye’nin doğalgaz ithalat maliyetleri “ticari sır” gerekçesiyle gizli tutuluyor ancak Moldova’nın ulusal gaz şirketi Moldova Gaz ilginç bir adım atarak kendi ithalat fiyatları ile birlikte Türkiye’ninkileri de açıkladı.

13 Ağustos’da şirketin internet sitesinde yayımlanan yazıda, Moldova’nın 1 Temmuz-30 Eylül döneminde Rus gazına bin metreküp için 133,56 dolar ödeyeceğini, 1 Ekim-31 Aralık döneminde rakamın 100 dolara düşeceği belirtildi.

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Moldova’da doğalgaz faturaları, kişi başı gelirin düşüklüğü ve gaz faturalarının gelirde büyük pay kaplaması nedeniyle kamuoyunda sık sık tartışma konusu oluyor. Moldova Gaz da genel olarak doğalgaz piyasası ve ithalat fiyatlarına dair bilgi verirken, daha pahalı fiyattan gaz ithal eden bir ülke olarak Türkiye’yi örnek verdi.

Yazıda, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte bin metreküp Rus gazı için 188,62 dolar, İran gazı için 191,73 dolar, Azerbaycan gazı için 180,67 dolar ödediği belirtildi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE MALİYETLER DÜŞTÜ

Salgınla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Petroldeki düşüş akaryakıtta indirim olarak vatandaşın cebine yansıdı ancak doğalgazda indirim olmadı.

BOTAŞ, mevcut boru gazı sözleşmelerine göre çok daha düşük fiyatlı LNG alımlarını artırarak maliyetleri düşürdü. Sozcu.com.tr’de 17 Haziran’da yayımladığımız haberde, 1 Temmuz’dan itibaren Rus gazının da bin metreküp için fiyatının 230 dolardan 190 dolara gerileyeceğini yazmıştık.

Fiyatlar gerilese de, Avrupa’da oluşan spot gaz fiyatları ile Türkiye’nin ithalat maliyetleri arasındaki büyük fark devam ediyor. Türkiye Rusya’ya bin metreküp için 230 dolar öderken, bu rakam Avrupa’da 100 doların altında seyrediyordu.

TÜRKİYE’NİN ALDIĞI DOĞALGAZ NEDEN PAHALI?

Türkiye doğalgazı, uzun dönemli ve petrole endeksli fiyattan ithal ediyor. Avrupa’da ise LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatları ile boru gazını rekabet ettiren spot bir piyasa bulunuyor. Rus gazındaki ithalat fiyatları hesaplanırken LNG fiyatları da hesaba katılıyor.