Ülker Bisküvi’ye 455 milyon dolar kredi

Ülker Bisküvi, Bank of America (Global Koordinatör ve Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) Coöperatieve Rabo Bank U.A. (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) ve Emirates NBD Bank Capital Limited'in (Yetkilendirilmiş Lider Eş Düzenleyici) liderliğinde toplam 7 uluslararası bankanın ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) katılımıyla 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli toplam 455 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Ülker Bisküvi'nin imzaladığı toplam 455 milyon dolar kredi sözleşmesi, 110 milyon dolar ve 244 milyon euroluk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 Milyon euroluk kredi sözleşmesinden oluşuyor.

Ülker Bisküvi, imzaladığı bu iki kredi anlaşmasıyla sağladığı yaklaşık 455 milyon dolar ile 2020 yılı Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak 375 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini kapatmayı, kalan kısmını ise stratejik yatırım projelerinde kullanmayı planlıyor.