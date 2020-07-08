Varan geri döndü

İlk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle yeniden yolcularına hizmet vermeye başlayacak olan Varan, 2020 sonunda yaklaşık 200 milyon TL'lik toplam yatırıma erişerek 100 otobüslük bir filo büyüklüğüne ulaşmayı ve yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet vererek 700 kişiye de iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

16 adet MAN marka teslim alan Varan, pandemi sürecine rağmen yatırım yapmada ki kararlığını da ortaya koymuş oldu. MAPAR'dan alınan 16 otobüs, 9 Temmuz’dan itibaren seferlerine başlayacak. Otobüs şirketinin yeniden seferlere başlamasıyla önemli bir istihdam fırsatı da ortaya doğmuş olacak. Bugün itibariyle 250 kişiye iş imkanı sağlamış olan firma yıl sonuna kadar toplam istihdamı 700 kişiye çıkaracak.

Teslim törenine Varan Turizm CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ve Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı katılarak firmanın yeniden sektöre dönüşüne yönelik hedefleri, yeni normalleşme süreci ve şirketin sonrasındaki hedeflerini açıkladı.

‘ÜLKEMİZE VE KENDİMİZE GÜVENİYORUZ’

Firmanın yeniden seferlere başlaması hakkında konuşan Kemal Soğancı, “Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Otobüs bizim için bir sevda, bir tutku. Sevdiğimiz işi yapmak ve o işi büyüterek ülkemiz insanına hak ettiği hizmeti sunmak istiyoruz. Firmamız, bir döneme damgasını vurmuş sektörün en prestijli markalarının başında geliyordu. İnsanların hafızasında olumlu yer etmiş bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına güzel seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak firmamızı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz.” dedi.

70 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü şirketlerinden Varan'ın tescilli markası icradan satılmıştı. (İHA-SOZCU.COM.TR)