Varlık fonu yokluğa düşürdü

Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, Milli Piyango ve şans oyunlarının Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilip ardından da özel sektöre kiralanmasının ardından 20 bin bayinin kâr marjının yüzde 9.75'ten yüzde 4.25'e düşürüldüğünü bildirdi. Poyraz, durumun düzeltilmemesi halinde binlerce esnafın evine ekmek götüremez duruma düşeceği uyarısında bulundu.

DEMİRÖREN'E DEVREDİLDİ

Hüseyin Poyraz, Milli Piyango İdaresi'nin Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ileride izin verilebilecek diğer şans oyunlarına ilişkin lisans düzenleme hakkının 49 yıllığına TVF'ye devredildiğini hatırlattı. TVF'nin şans oyunlarını özelleştirmeye açtığını, ihale sonucuna göre, Milli Piyango'nun önümüzdeki Ağustos ayından itibaren 10 yıl boyunca Demirören ve İtalyan ortağı Sisal Şans Ortak Girişimi tarafından işletileceğini anlatan Poyraz, İddaa ihalesini de yine Demirören Grubu'nun başka bir ortaklıkla işleteceğini söyledi. Bu düzenlemeler sırasında bayilerin zaten düşük olan kazanç paylarına büyük darbe vurulduğunu belirten Poyraz, gelinen noktayı şöyle anlattı:

“Milli Piyango'nunTVF'ye devredilip ardından özel sektöre işletme hakkı verilmesiyle birlikte, yeni şirket önce sayısal oyunlardaki prim oranımızı yüzde 6.1'den 4.1'e, kupon ödemelerindeki primimizi yüzde 2'den 1'e düşürdü. Şimdi de Milli Piyango gezici bayilerinin kâr marjını brüt yüzde 15'ten 5'e, net primimizi yüzde 9.7'den 4.25'e indirdi. Bu, 15 bin piyango-şans oyunları bayisi ile 5 bin İddaa bayisinden oluşan yaklaşık 20 bin bayimizin büyük mağduriyet yaşamasına yol açtı.”