Vatandaş borcunu borçla döndürüyor

Raporda, yılbaşından bu yana tüketici kredileri 112.6 milyar lira artarken, salgından dolayı harcama yapılamadığı için kredi kartı borçlarının ise 2.4 milyar lira azaldığına dikkat çekildi. Kredilerdeki artışın 70 milyar liralık kısmı Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının gözlendiği 11 Mart 2020 sonrasındaki dönemde oluştu.

KAMPANYALAR TETİKLEDİ

Salgının ilk haftalarında azalan talep nedeniyle tüketici borçları azalırken, daha sonra kamu bankaları öncülüğünde başlatılan teşvikli kredi kampanyalarıyla gelir seviyesi düşük ailelere de Hazine destekli KGF kefaletiyle temel ihtiyaç kredisi kullandırılmaya başlanmasının tüketicilerin hızla borçlanmalarına yol açtığı vurgulanan raporda, “İç talebin azaldığı, vatandaşın eve kapandığı bir dönemde alınan tüketici kredilerinin önemli bir kısmının birikmiş kredi kartı borçlarının kapatılmasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Vatandaş borcu borçla döndürüyor” sözlerine yer verildi.