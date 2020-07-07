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Vatandaş borcunu borçla döndürüyor

CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, salgın nedeniyle vatandaşların borcunu borçla ödediği belirtilerek, “Bankalara olan borçlar 19-26 Haziran haftasında 16.5 milyar lira daha artarak 700 milyar lira sınırını aştı” denildi.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Vatandaş borcunu borçla döndürüyor

Raporda, yılbaşından bu yana tüketici kredileri 112.6 milyar lira artarken, salgından dolayı harcama yapılamadığı için kredi kartı borçlarının ise 2.4 milyar lira azaldığına dikkat çekildi. Kredilerdeki artışın 70 milyar liralık kısmı Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının gözlendiği 11 Mart 2020 sonrasındaki dönemde oluştu.

KAMPANYALAR TETİKLEDİ

Salgının ilk haftalarında azalan talep nedeniyle tüketici borçları azalırken, daha sonra kamu bankaları öncülüğünde başlatılan teşvikli kredi kampanyalarıyla gelir seviyesi düşük ailelere de Hazine destekli KGF kefaletiyle temel ihtiyaç kredisi kullandırılmaya başlanmasının tüketicilerin hızla borçlanmalarına yol açtığı vurgulanan raporda, “İç talebin azaldığı, vatandaşın eve kapandığı bir dönemde alınan tüketici kredilerinin önemli bir kısmının birikmiş kredi kartı borçlarının kapatılmasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Vatandaş borcu borçla döndürüyor” sözlerine yer verildi.

587 milyar lirası tüketici kredileri
CHP'nin raporuna göre, 19-26 Haziran haftasında tüketici kredileri 13.1 milyar lira, kredi kartı borçları ise 3.3 milyar lira artış gösterdi. Yılbaşından bu yana gerçekleşen artış ise 110.1 milyar lira oldu. 26 Haziran itibarıyla 700.6 milyar liraya tırmanan bu borcun 587 milyar lirası tüketici kredilerinden, 113.5 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.
Son güncelleme: 04:13 07.07.2020
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