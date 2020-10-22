Vatandaşa bütçede hiçbir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, bütçe gelirlerinin önemli bir kısmının vatandaştan toplanacak vergilerden oluşmasına rağmen, memur, işçi, emekli, köylü, esnaf, çiftçi ve dar gelirliye bütçede yer verilmediğini söyledi. Kuşoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Esnaf, köylü, memur, işçi, emekli, işsiz kendine bir şey var mı diye boşuna bakmasın. 2021 bütçesinde onların hayatını kolaylaştıracak hiçbir düzenleme yok” dedi. Bütçe ayrıntılarının da vatandaştan ve Meclis iradesinden gizleneceğini savunarak, “Artık, harcamaların nereye yapıldığını da saklamaya çalışıyorlar” diye konuşan Kuşoğlu şunları söyledi:

RAKAMLAR GİZLENDİ

“İktidar, 2021 mali yılı bütçesi TBMM'ye sunulmadan bir gün önce ayrıntılı harcama rakamlarını gizlemeye olanak sağlayan düzenlemeyi yasalaştırdı. Kamunun milyarlarca lira aktardığı adresler bundan sonra öğrenilemeyecek. Bunların arasında köprü ve otoyollar, şehir hastaneleri de bulunuyor. Meclis'in iradesine ipotek konuluyor. Vatandaştan harcama bilgilerini saklamaya çalışıyorlar. Bürokratlar tabloları nasıl hazırlarsa öyle görebileceğiz. Bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz.”

AÇIK 245 MİLYAR LİRA

Bütçe giderlerinin 1 trilyon 346 milyar liralık sosyal güvenlik primi, 381.1 milyon lira personel giderleri, 536 milyon lira devletin yapacağı harcamalar yani cari transferler, 179.5 milyon liralık faiz giderlerinden oluştuğunu vurgulayan Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde 1 trilyon 96.6 milyar liralık harcama var ve açık tutarı 245 milyar lira. Bütçe gelirlerinin 922.7 milyar lirası vergilerden, gerisi borçlanmadan oluşacak. Vergilerde en önemli kalemler her zamanki gibi yine Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi olarak halktan toplanacak. Gerçek kazanç üzerinden alınacak vergi çok düşük kalacak.”

DEVLETİ YÖNETENLERE % 8.3 ZAM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni zamlı maaşı TBMM'ye sunulan 2021 yılı bütçe teklifiyle netleşti. Erdoğan'ın 2021 yılı maaşı 1 milyon lira sınırını aşarak yıllık brüt 975 bin liradan 1 milyon 56 bin liraya çıktı. Maaşına yüzde 8.3 zam alan Erdoğan'ın aylık brüt maaşı da 81 bin 250 liradan 88 bin liraya yükseldi. Bütçe teklifiyle birlikte emekli cumhurbaşkanları Abdullah Gül ile Necdet Sezer'in emekli aylıkları 32 bin 500 liradan 35 bin 200 liraya, emekli TBMM başkanlarının aylıkları da 24 bin 328 liradan 26 bin 400 liraya çıktı. Yeni zamla birlikte eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım 26 bin 400 lira emekli başbakan aylığı alacak. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın aylığı 26 bin 400 liraya çıktı. Emekli milletvekillerinin aylığı da 15 bin 840 liraya yükseldi. Memur ve emekliler 2021'de enflasyon farkı hariç yüzde 3+3 zam alacak.