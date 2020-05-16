‘Vatandaşın borcu silinsin temiz bir sayfa açalım’

İcra takibi başlatılmış ve başlatılacak olan tüm davaların da ortadan kaldırılmasını isteyen Tekin, şunları söyledi:

*Corona virüsü salgınının üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti, vatandaşın derdine derman olacak bir destek paketi açıklanmadı.

*Kira, faturalar, kredi kartı borcu derken özellikle son 2 ayda vatandaş bitti. Borçlu kişi sayısı, ihtiyaç ve diğer kredilerde 30 milyon kişiye çıktı.

*Son 5 yıl içinde icraya verilen ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı da 5 milyona yaklaştı. 2017'de çıkarılan sicil affını ne özel bankalar ne de devlet bankaları uyguladı.