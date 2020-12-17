Yabancı para mevduatları tarihi zirvede

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı bir artış göstererek 231.5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Bireyseller geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25.4 milyon dolar artırdı.

Bu önceki haftalara göre artış hızında belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor. Kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları ise 85 milyar dolarla yeni tarihi zirvesinde. Kurumsallar geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 96 milyon dolar artırdılar.

TCMB Başkanı Naci Ağbal dün yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarını artırmasına ancak lokallerin aksi yönde adımlarına ilişkin bir soruya, “Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz” yanıtını vermişti.

NET REZERVLER DEĞİŞMEDİ TCMB'nin net uluslararası rezervleri 11 Aralık'ta bir önceki haftaya göre neredeyse değişim göstermeyerek 15.6 milyar dolar oldu. Net rezervler 27 Kasım haftasında 13.73 milyar dolar ile 2003'ten beri en düşük seviyelerine geriledikten sonra 4 Aralık'ta 15.59 milyar dolar olmuştu.

Dolarizasyon için ise şirketler ve bireysellerin adımlarına farklı bakılması gerektiğini de belirten Ağbal şirketlerin yükümlülüklerini karşılamak adına döviz alımlarına devam edebileceklerini söyledi. Ağbal şöyle dedi:

“Burada kritik olan hanehalkının önümüzdeki dönemde ellerindeki tasarrufu daha fazla TL araçlara yatırması. Ters dolarizasyon bir miktar zaman alacak olsa da, burada esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt içi yerleşikler tasarruflarını TL varlıklara kaydıracak.”

TCMB verilerine göre 2019 sonunda 193 milyar dolar tutarındaki lokal yabancı para ve altın mevduatı 11 Aralık’a kadar 38.5 milyar dolar artış göstermiş oldu. Aynı rakam 2019’da 32 milyar dolardı. Kasım ayı başından beri yaşanan artış ise yaklaşık 7.5 milyar dolar.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

11 Aralık ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 4 Aralık ile biten haftada 258 milyar 921 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 11 Aralık ile biten haftada, 167 milyon dolar artarak 259 milyar 88 milyon dolara çıktı.