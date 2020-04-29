Virüs, terörü de ekonomiyi de unutturdu

Türkiye gündeminde uzun yıllardır ilk sırada yer alan terör ve ekonomik krizler, corona virüse yenik düştü. Mart ayında ilk vakanın açıklanmasının ardından tüm dünyada büyük bir değişim yaşanırken, Türkiye'de de vatandaşın ana gündemi corona virüs ve salgın sonrasındaki ekonomik durum oldu. Salgına yönelik sıkı tedbirlerin mayıs sonuna kadar devam edeceği açıklanırken, vatandaştaki umutsuzluk ise giderek artıyor.

Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınacağını ve bu şekilde hayatına devam edeceğini düşünüyor. Şubat ayında Türkiye'nin en önemli sorununu vatandaşların yüzde 55'i ekonomi, yüzde 12'si ise terör olarak açıklarken, nisan ayında terör gündemden tamamen çıktı. Ekonomik krizi Türkiye'nin en büyük sorunu olarak görenlerin oranı ise yüzde 16'ya gerilerken, toplumun yüzde 74'ü Türkiye'nin en önemli sorununu salgın olarak gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre, şubat ayında her 2 kişiden 1'i Türkiye'nin en önemli sorununu ekonomi olarak tanımlarken, bu rakam nisan ayında yüzde 14'e düştü. Salgının seyrinde zaman ilerledikçe birkaç aya kadar biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 35'e gerilerken, 6 aydan uzun süreceğine inananların oranı ise yüzde 42'ye yükseldi.

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Öte yandan salgın sonrası döneme ilişkin vatandaşların beklentisi ise radikal bir değişim. Uzun süredir karantina altında olan vatandaşların yüzde 74'ü salgın bitse dahi hayatında radikal etkiler ve değişimler öngörürken, sadece yüzde 18'i normal hayatına eskisi gibi devam edebileceğini aktardı. Vatandaş, salgının yarattığı sağlık tehdidi ve tüm bu yaşananların sebep olduğu ekonomik krizin önemli değişikliklere yol açacağını düşünüyor.

2018'E KADAR ANA SORUN EKONOMİYDİ

Sonuçları yorumlayan Ipsos Türkiye CEO'su Sidar Gedik, terör olaylarının yükselişe geçtiği dönemler haricinde genelde ülkenin en önemli sorunu olarak ekonominin öne çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

“2015-2018 arasındaki süreçte yaşanan terör olayları nedeniyle o dönemde ülkenin bir numaralı sorunu olarak terör belirtiliyordu. 2018'den itibaren ise enflasyonda ve döviz kurlarındaki yükseliş ile ekonomi yeniden ülkenin en önemli sorunu konumuna geldi. Mart ayında ise ilk yeni coronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından geçmişte ne ekonomi ne de terörün olmadığı kadar baskın bir şekilde vatandaşların gündemine oturdu.”

VATANDAŞ SALGININ BİTECEĞİNE İNANMIYOR

Araştırmadaki en çarpıcı sonuçlardan biri ise resmi açıklamalar olsa dahi vatandaşın salgının tamamen biteceğine inanmaması oldu. Ipsos Corona Virüsü Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasına göre, toplumun dörtte üçüne yakın bir kısmı, salgının bittiğine dair böyle bir açıklama yapılsa dahi bunun salgının tamamen bitmediği ancak kontrol altına alındığı anlamına geleceğine inanıyor. Bu noktada kesin tedavi ve aşı bulunana dek önlemlerin devam etmesi bekleniyor.