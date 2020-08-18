Yabancılardan Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yatırım

Bloomberg'de yer alan habere göre, son dönemde yabancı sermaye Türkiye'den çıkış yaparken, Türk oyun yapım şirketleri yatırım çekmeye devam ediyor. Son beş yılda Tencent, Netmarble ve Zynga gibi şirketler, Türk oyun yapım firmalarına 2.4 milyar dolar yatırım yaptı.

HÜKÜMETTEN OYUN GELİŞTİRİCİLERİNE DESTEK

Newzoo International BV'ye göre oynaması kolay, yüklenebilir oyunların pazar payı bu yıl dünya genelinde yüzde 9.3 artarak 160 milyar dolara yükseldi. Türk Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Özgür Karayalçın, ülkedeki oyun üreten firmalara olan ilginin büyük olasılıkla devam edeceğini söyledi.

Karayalçın, “Liranın dolar karşısında değer kaybetmesi, döviz cinsinden para kazanan oyun üreticilerinin gelirlerini artırdı. Daha düşük maliyetler, haftalar içinde bir oyunu geliştirme, test etme ve piyasaya sürme kabiliyeti Türk oyun üreticilerinin bir diğer kozu” ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Türk Hükümeti’nin, Apple App Store ve Google Play Store'un kestiği komisyonlar için oyun üreticilerine destek sağladığı vurgulandı.

‘KİLİT NOKTA DÜŞÜK MALİYET VE GENİŞ YAZILIM GELİŞTİRİCİ TABANI'

Bloomberg'in Hong Kong ishitbarat analisti Matthew Kanterman konuyla ilgili olarak, “Daha düşük geliştirme maliyetleri, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya oranla Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki daha geniş yazılım geliştirici tabanı, birçok batılı şirketin bölgedeki ülkelerde, özellikle de Türkiye'de satın alımlara olan ilgisini artırdı. Günün sonunda konu, geliştiriciye, bir araya getirilen ekibe, yeteneklere ve geliştirilen fikri mülkiyete bağlı” yorumunu yaptı.

TANGLE MASTER 3D, ABD'DE EN FAZLA İNDİRİLEN DÖRDÜNCÜ OYUN

Zynga, Tangle Master 3D oyununun geliştiricisi olan Türk şirket Rollic Games'in yüzde 80'i için 168 milyon dolar ödedi. App Annie Data'ya göre Tangle Master 3D, ABD'de ağustos ayında App Store'da en çok indirilen dördüncü oyun konumunda. Bu San Francisco merkezli Zynga'nın Peak'i 1.8 milyar dolara satın aldıktan sonra Türkiye'deki ikinci yatırımı oldu. Peak'in Toon Blast oyunu, temmuzda 600 bin kez indirildi ve 14 milyon dolar gelir elde etti. Karşılaştırma yapılması açısından; en popüler oyunlardan biri olan Candy Crush ise 11 milyon indirmeye karşılık 16 milyon dolar kazandı.

OYUN GELİŞTİRİCİ ŞİRKET SAYISI 239'A YÜKSELDİ

Startupları izleyen Watch'un kurucusu Serkan Ünsal, Türk oyun sektörünün 2015'ten beri yaklaşık 2.4 milyar dolar yatırım aldığına dikkat çekti. Ünsal, “Eğer ulusal bir stratejimiz varsa, önümüzdeki beş yıl içinde şirket satın alan bir sektör haline gelebiliriz. Aksi taktirde bu süreçte beş ya da altı şirketimiz daha satılabilir” dedi. Bu yıl kurulan altı yeni firmayla birlikte Türkiye'de oyun geliştiren şirket sayısı 239'a yükseldi.

2011'de Peak'e yatırım yapan ve daha sonra şirketten çıkan Earlbird Venture Capital'in kurucu ortağı Roland Manger ise Türk oyun sektörüyle ilgili olarak, “Bu ekosistemin teşvik edilmesiyle birlikte, yüksek maaşlı işler yaratıldığını, ülkeye daha fazla sermaye girdiğini ve sonunda vergi getirisi sağlayan kârlar görebiliriz. Beş yıl içinde Türkiye'nin oyun yaratma ve pazarlamada daha da önemli bir noktaya geleceğini hayal edebiliyorum” dedi.