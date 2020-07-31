Yasa dışı kumarda 8 milyar TL dönüyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Milli Piyango'nun yasa dışı sanal kumar piyasasını yalnızca 3 uzmanla denetlediğini söyledi ve ‘'Tüm mali suçlarda ihbar ödülü var. Yasadışı kumar piyasası için de ihbar ve ödül sistemi uygulansın'' dedi.

Yavuzyılmaz, TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında görüşülen Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) hesap ve işlemlerine ilişkin muhalefet şerhi yazdı. Muhalefet şerhinde, “Son yıllarda özellikle internet ortamında yaygınlaşan yasa dışı bahis sorunu ülke gündemini meşgul etmektedir. Kumar oynama yaşının 15'e kadar düşmesi, aileleri ve çocukları da tehdit eder duruma gelmiştir. Türkiye'de oynanan yasal bahis pazarı 8 milyar lira iken, yasa dışı pazarın ise 6 milyar lirayı aşmaktadır” diye konuştu.

İHBAR EDENE ÖDÜL VERİLSİN

Milli Piyango İdaresi'nin, sanal kumarı sıkı denetime tabi tutması gerektiğini söyleyen Yavuzyılmaz şöyle devam etti: “Ancak İdare, yalnızca üç uzmanla bilgisayar başında internet sitelerinde dolaşmak suretiyle denetlemeye çalışmaktadır. Gümrük, uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı gibi tüm suçlarda ihbar ve ödül sistemi uygulanırken, yasa dışı sanal kumar piyasası için de bu sistem getirilmelidir. Yasa dışı sanal kumar sitelerinin ihbarı için kurum tarafından ödül sistemi uygulanmalıdır.”