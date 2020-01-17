YASAD yoluna Gönül Kamalı başkanlığında devam ediyor

Türkiye'nin en büyük yazılım firmalarını bünyesinde barındıran Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), olağan genel kurulunu dün gerçekleştirdi. YASAD'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusü'nde bulunan genel merkezinde düzenlenen genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlendi.

ThinkBig Digital Solutions CEO'su Gönül Kamalı liderliğinde hazırlanan tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim oybirliği ile genel kurulun onayını aldı. Seçimin ardından yapılan görev dağılımında 2020-2023 yıllarını kapsayan yeni dönemde Gönül Kamalı YASAD Başkanı oldu. Başarsoft CEO'su Alim Küçükpehlivan Başkan Yardımcısı, Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek de Sayman oldu.

KAMALI: HIZLI GİRDİK, BÜYÜK SONUÇLAR YARATACAĞIZ

Yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren YASAD Başkanı Gönül Kamalı, “İlk hedefimiz deneyim, bilgi ve birikim sahibi olan firmalarımızın global ölçekte marka yaratmaları olacak. Öncü ve kritik teknolojilerde sektörel ve Türkiye ölçeğinde Ar-Ge yatırım strateji ve politikalarının geliştirilmesine de öncelik vereceğiz. Biz yönetim kurulumuzu belirlerken de kucaklayıcı ve sektörün sesini daha güçlü duyurabilecek isimlerin yer almasına özen gösterdik.

Ayrıca yönetimdeki arkadaşlarımızın yarısı Hizmet İhracatçıları Birliği gibi yeni kurulan ve bizim için çok önemli olan bir kurumun komitelerinde yer alıyor. Biz yeni dönemde; kurumsallaşma, sürdürülebilir politikalar, şirket büyümeleri, marka değerlerinin artırılması ve global dünyadan ciddi pay alma konularına yöneleceğiz. Bunun için hemen gelecek hafta çok büyük bir çalıştay düzenleyeceğiz. Hızlı girdik, büyük sonuçlar yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

GÖREV SÜRESİ ÜÇ YILA ÇIKTI, BAŞKANLIK SINIRLANDIRILDI

Genel kurulda tüzük değişikliğine de gidilerek kurulu dernekler içerisinde bir ilke imza atıldı. Katılan üyelerin oybirliği ile yapılan tüzük değişikliğine göre, yönetim kurulunun görev süresi iki yıldan üç yıla çıkartıldı. En önemli değişiklik ise daha önce sınırsız olan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın görev süresinin iki döneme indirilmesi oldu. Bu değişiklikle artık bir başkan en fazla 6 yıl üst üste bu görevi sürdürebilecek. Değişiklik öncesinde seçilebildiği dönem boyunca bir başkan istediği kadar bu görevde bulunabiliyordu.

GÖNÜL KAMALI KİMDİR?

Gönül Kamalı, 1983'te Menesha High School, Wisconsin, US'den mezun oldu. 1985'te University of Wisconsin, Oshkosh, US'de Computer Science Bölümü'nde eğitim gördü. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği'nden mezun oldu.

Gönül Kamalı, 28 yıldır telekomünikasyon ve internet altyapılarındaki teknolojik devrimlerin ve Digital Dönüşümün Türkiye'de gerçekleştirilmesi için öncü rolünü üstlenmiştir. Telekomünikasyon ve Mobil sistemlerin Siber Güvenliğini sağlayacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye'deki en büyük Ar-Ge labratuvarının kurucusu olmakla beraber Google Web RTC üzerine dünyadaki ilk Siber Güvenlik protokolünün oluşturulmasına öncülük etmiştir.

Hedeflerini her zaman global seviyede tutmuş, Kanada, Amerika, İngiltere üçlemesinde kalite standardı ne ise Türkiye'yi de aynı kalite standartlarına getirmek için çalışmıştır.

Hobileri sosyal dayanışma üzerine kurulu olan Kamalı, yardım kurumlarında gönüllü olarak bulunmak, bu şekilde toplumsal katkı ile faydalı olabilmek en çok önemsediği konulardır. En büyük dayanağı kendini bir vatandaş olarak katkı sağlayabilen birisi olarak görmek, çözüm oluşturmaya destek olmaktır. Sanatsal boyutta dekorasyona ilgisi vardır. Spor yapmak, el sanatları ve tiyatro şimdilerde pek kolay zaman ayıramadığı diğer ilgi alanları arasındadır.

26 yıl NETAŞ'ta İcra Kurulu Üyesi ve çeşitli yönetim pozisyonları ile YASAD'da uzun yıllar başkan yardımcısı olan Kamalı, 2017'de Hayat Bilişim Holding'de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Kamalı, 2018'de Doruk Otomasyon Genel Müdürlüğü ve 2019'dan itibaren MODEL İcra Kurulu Başkanlığı ve kurucu ortağı olduğu ThinkBig Digital Solutions şirketinde CEO görevini yürütmektedir.