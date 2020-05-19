Yasakta nöbetçi bakkal önerisi

Çakırözer, ‘'Covid-19 sonrası esnafın durumu'' başlıklı bir rapor hazırladı ve “Salgın döneminde 250 bin esnaf dükkan kapatmak zorunda kaldı'' dedi.

İş yerleri kapanan esnaf ile, onların yanında çalıştırdığı usta, çırak ve kalfaların hayatlarını idame ettiremeyecek noktaya geldiklerini kaydeden Çakırözer, ‘'Esnaf ekonomik olarak içinden çıkılamayacak duruma girdi.

Meclis'ten esnaf için sicil affı çıkarıldı. Ancak bankalar sicil sorunlu esnafa yine kredi vermiyor. Esnaf, Kefalet Kooperatifleri'ne yaptığı kredi başvurularından da yeterli desteği sağlayamadı'' dedi. Raporda şu görüşlere de yer verildi:

KREDİNİN ÖNÜNÜ AÇIN

Esnafın kira, kredi, doğalgaz, elektrik gibi ödemeleri en az 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmeli. Salgın sonrası için kriz paketi açıklanmalı. Dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf, kira, su elektrik, doğalgaz, faturası ödememeli.

Esnaf ve yanlarında çalıştırdıkları kişilere her ay asgari ücret tutarında destek sağlanmalı. Kredi kullanımlarının önü açılmalı, oda kayıt belgesi bulunan esnafın siciline bakılmadan kredi kullanmaları sağlanmalı.