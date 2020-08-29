Yerli çiftçiye 1.850 ithal fiyatı 2.450

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday hasadının tamamlandığı bir dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa daha ithal edeceğini ve açılan ihalede yerli çiftçiden esirgenen fiyatın yabancı çiftçiye verilmesinin iktidarın çiftçiyi düşünmediğinin göstergesi olduğunu söyledi. Bu yıl için açıklanan hububat taban fiyatına göre TMO'nun ekmeklik buğdaya 1.650, makarnalık buğdaya 1.800 lira fiyat verdiğini anımsatan Gürer, “Aynı TMO ithal makarnalık buğdaya da 330 dolar verecek. Yani 2.450 TL. Türk çiftçisine 1.850 lirayı çok görenler, yabancı üreticilere hangi mantıkla 2 bin 450 lira ödeyecektir” dedi.

PİYASA TÜCCARA KALDI

Yılın ilk 4 ayında 950 bin ton buğday ithal eden TMO'nun tam da hasat döneminde çiftçiden yeterince alım yapamadığını ve piyasayı tüccara bıraktığını ifade eden Gürer, şunları söyledi:

“Tüccar borcu olan, kredi ödemesi gelen zor durumda çiftçiden peşin para ile tonu 1.500 TL'ye kadar buğdayı aldı. Çiftçi ürününü satmak zorunda kaldı. Ürün tüccarda iken fiyat 1.800 TL'ye kadar çıktı.Cumhurbaşkanı kararı ile hububat ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası ithal buğday gelmeye başladı. Her ne kadar Bakan Bekir Pakdemirli stok sıkıntısı bulunmadığına dair açıklama yapsa da ocak ayında 650 bin ton, şubatta 300 bin ton buğday ithal edildi. Ülkemizde 20 yılda ekim alanları giderek daralıyor. 2015 yılında 78.6 milyon dekarda buğday ekimi yapılırken bu alan 2019'da 68.5 milyon dekara geriledi. Buğday verimi 2015 yılında 287 kg/dekar iken 2019'da 278 kg/dekara geriledi. Bu yanlış tarım politikalarının somut yansıması idi. Son yıllarda 20 milyon ton üretim, 10 milyon ton buğday ithalatı yapan ülke durumuna düşürüldük.”

2002'DE 1 TONA 22 ÇEYREK ALAN ÇİFTÇİ ŞİMDİ 2 TANE ALABİLİYOR

Yurtdışında buğday fiyatlarının sürekli arttığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “İthalatın yurt içinde fiyat dengelemek için yapıldığı söyleniyor oysa yurt dışından alınan buğdayın ton fiyatı yurt içi fiyatı fazlasıyla aştı. 2002 yılında bir ton buğday satan çiftçi 22 çeyrek altın alırken bugün 2 çeyrek altını ancak alabiliyor” dedi.