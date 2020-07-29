YHK’dan sendikalı işçinin zammını budayan karar

İşçi ile işveren sendikaları arasındaki uyuşmazlıkları çözmesi için oluşturulan Yüksek Hakem Kurulu (YHK) milyonlarca asgari ücretli ile kamuya geçen taşeron işçilerin toplu sözleşme zammını budayacak kritik bir karar aldı.

Türk-İş'in itirazına rağmen kabul edilen kararla artık asgari ücretliler sendikanın aldığı toplu sözleşme zammıyla maaşlarını yükseltme imkanı bulamayacak. Taşerondan kamuya geçen 1 milyona yakın işçi başta olmak üzere milyonlarca asgari ücretli toplu sözleşme zamlarını fiilen alamayacağı için yıllar geçse de hep asgari ücretle çalışmak zorunda kalacak.

YHK'nın oy çokluğuyla aldığı ilke kararına göre, Kurul tarafından sonuçlandırılan toplu iş sözleşmelerinde 31.12.2020 tarihindeki ücrete zam verilecek. Dolayısıyla sendikalı asgari ücretlilerin maaşlarına 31 Aralık'ta önce Kurul'un belirlediği yüzde 4 ila 5 oranındaki toplu sözleşme zammı eklenecek, ardından 1 Ocak 2021'de asgari ücret zammı uygulanacak.

Asgari ücret zammı toplu sözleşme zammından daha yüksek olacağı için toplu sözleşme zammı fiilen anlamsız hale gelecek.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

YHK, asgari ücretli işçiler için büyük hayal kırıklığı yaratan kritik kararı 21 Temmuz 2020'de, “Emsal ilke ve prensiplerinin değerlendirilmesi” gündemiyle yaptığı toplantıda aldı.

Bugüne kadarki uygulamalarda asgari ücretlilerin maaşına önce asgari ücret zammı uygulanıyor, ardından da YHK'nın belirlediği zam oranı ilave ediliyordu. Böylece sendikasız işçiler sadece asgari ücretle yetinmek zorunda kalırken sendikalı işçiler asgari ücretin üzerine yüzde 4 artı 4, yüzde 5 artı 5 gibi ilave toplu sözleşme zammı alıp gelirlerini yükseltebiliyorlardı.