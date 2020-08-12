Yıldız Holding’de üst düzey atama

Yıldız Holding'de Mali İşler Başkanlığı görevine Fahrettin Günalp Ertik atandı. Ertik, 18 yıl boyunca holding bünyesinde farklı görevler üstlenmişti.

65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding'in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve kârlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Ertik, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirmesinin ardından, iş hayatına Finansbank'ta Finansal Kontrolör olarak başladı. 2002-2019 yılları arasında Yıldız Holding'de sırasıyla İç Denetçi, Kellogg Finans Müdürü, Ülker Mali İşler Koordinatörü, Gıda Grubu Mali İşler Koordinatörü, Gıda&İçecek ve Perakende Grup CFO'su, Besler Genel Müdürü ve Önem Gıda Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Yıldız Holding'deki kariyeri boyunca önemli projelerde sorumluluklar üstlenen Ertik, 2011 yılında INSEAD Liderlik programını bitirdi. Ardından Wharton Business School ve Kellogg School of Management'da finans, satış, pazarlama ve liderlik alanlarında eğitim aldı. Ertik, 2019 yılından bu yana Azersun Holding'de Mali İşler Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.