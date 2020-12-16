YouTube Türkiye’ye temsilcilik açma kararı aldı

YouTube Türkiye’ye temsilcilik açacağını duyurdu. Türkiye’deki kullanıcılar, içerik üreticileri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam ettiğini belirten YouTube, platform’un heyecanını ve açıklığını koruyacağını vurguladı.

YouTube tarafından yapılan açıklamada, “2012 yılında Türkiye’de kullanıma sunulduğundan beri YouTube, yaratıcı ve güçlü bir ekonomiye katkı sağlayan on binlerce başarılı içerik üreticisine ev sahipliği yapıyor. YouTube faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasa ve kurallara saygı gösterir fakat aynı zamanda ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflığa bağlıdır.” ifadelerine yer verildi.

TEMSİLCİLİK AÇMALARI GEREKİYOR

Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyor.

Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a önce 10’ar milyon daha sonra da 30’ar milyon TL ceza kesilmişti.