Yumurtalık’taki rafineri arazisi rant alanına mı dönüşüyor?

Türkiye'nin enerji ithalatını azaltacağı gerekçesiyle 2009 yılında petrol rafinerisi kurması için Çalık Holding'e verilen Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki arazinin, rafine kurulamayınca rant alanına dönüştürüleceğinden endişe ediliyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 12 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, rafineri yapılması düşünülen alanın da içinde olduğu geniş bir arazinin özelleştirme kapsamına alındığına dikkat çekerken, deniz kenarındaki değerli arsaların özel sektör firmalarına verilmesinden büyük kaygı duyduklarını söyledi.

Şevkin, işletme hakkı devri de dahil özelleştirilecek rafineri arazisine ne tür yatırım yapılacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Ancak, Oktay'dan bu alanlara yapılacak yatırımları Enerji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilebileceği yanıtı geldi. CHP ve MHP'li belediyelerin yetkilerinin de kaldırıldığı arazilerin Arap yatırımcılara tahsis edilebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımladığı kararla özelleştirme kapsam ve programına alınan Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde bulunan arazinin Çalık Holding'e rafineri kurması için verilen alanı da içine aldığı bildirildi.

ENERJİ ÜSSÜ OLACAKTI

Özelleştirme kararını değerlendiren CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana-Yumurtalık-Ceyhan bandının Türkiye'nin enerji üssü olmaya aday bir bölge olduğuna dikkat çekti. Şevkin, 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar ve Sarımazı mevkiinde bulunan 13 milyon 471 bin 964 metrekarelik alana ‘Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' kurulmasının planlandığını ancak aradan geçen 12 yıllık süreçte bir çivi dahi çakılmadığını

bildirdi.

CİDDİ KUŞKU DUYUYORUZ

Rafineri yapılacağı söylenen böylesine önemli bir arazinin özelleştirme yoluyla birilerine verileceğinden endişe edildiğini belirten Şevkin, şu bilgileri verdi:

“Bölgenin acele olarak kamulaştırılması için merkezi idare 2010 yılında ayrı bir karar almıştı. Bu karara karşın bölgeyle ilgili altyapı yatırımları ve kamulaştırma çalışmalarının ne aşamada olduğu, bölgeye yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının bürokratik olarak nasıl bir yol izleyeceği ve nereye başvuru yapması gerektiği konusunda bir açıklama yapılmadı. 12 yıldır, bu denli önemli bir projenin neden ilerlemediği konusu kamuoyunda kuşku uyandırmaktadır. Özelleştirmeye açılan deniz kenarındaki bu bölgenin farklı amaçlar için özel yatırımlara ya da bazı özel sektör sahiplerine tahsis edileceği konusunda ciddi kuşku duyuyoruz.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAKTI

Cumhurbaşkanı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilen bu alanlarda varsa kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsisler kaldırılacak. Özelleştirme kararıyla, köylüleri, ecrimisil ödeyerek yıllardır kullandıkları arazilerin de elden çıkacağı ifade ediliyor.

Yeni kararla arazisi özelleştirmeye açılan Petrokimya ve Rafineri Sanayi Entegre Tesisi'nin sadece inşası sırasında 10 binlerce kişinin çalışacağı, işletme döneminde 20 bin kişiye iş kapısı olacağı ve bölgeye 2 milyar dolarlık katkı sağlayacağı söyleniyordu.