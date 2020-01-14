Zeytinoğlu’nda mutlu son

DİSK/ Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrika önünde hak arayan işçileri ziyaret ederek müjdeyi verdi. Serdaroğlu, işçilerin ödenmeyen maaşları ve tazminatlarının yüzde 92.3'ünün ödenmesi yönünde anlaşma sağlandığını duyurdu.

ÇADIRLAR SÖKÜLDÜ

Adnan Serdaroğlu'nun, işverenin bazı mallarının TMSF'ye geçmesi ile alacakların TMSF tarafından birkaç gün içerisinde ödeneceğini belirtmesinin ardından işçiler 69 gün önce Entil fabrika önüne kurdukları eylem çadırlarını söktü.

“ZORLU BİR MÜCADELE VERDİK”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Entil Fabrikası önünde işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, çeşitli görüşmeler sonrası işveren ve TMSF'yi bir araya getirdiklerini belirterek, “TMSF işveren ile görüşme yaparak buradaki kendi üzerindeki bir takım malların satışının onayını aldıktan sonra tazminatlarımızın ve daha önce işten çıkmış olan arkadaşlarımızın alacaklarının ödenmesi şeklinde işverenle TMSF'nin anlaşması ortaya çıktı. İşveren bazı mallarının satış onayına izin vererek TMSF'nin arkadaşlarımızın alacaklarının yüzde 92.3'ünü ödeyecek şekilde bir anlaşmaya varıldı. İşçilerin maaş ve tazminatları kısa bir süre içerisinde TMSF üzerinden yani malların satışı beklenmeden ödenecek. TMSF yönetimi buna onay verdi. İşveren de zaten satışa onay verdi” dedi.

İŞÇİLER EYLEM KARARI ALMIŞTI

Eskişehir'de Zeytinoğlu şirketlerinde çalışan 500 işçi, 4 aydır ne maaş ve kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle çeşitli eylemler yapmış, fabrika önüne kurdukları çadırlarda hak ve adalet nöbeti tutmuşlardı. Geçen Ekim ayında Ankara'ya yürümek isteyen işçilere polis izin vermemiş, yürümekte ısrar eden işçilere biber gazıyla müdahale edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Zeytinoğlu grup şirketlerine TMSF 2009 yılında el koymuş ancak işletmeler çalışmaya devam etmişti. Geçen Haziran ayında şirketler Zeytinoğlu grubuna iade edilmiş ancak şirket borç nedeniyle faaliyetlerini devam ettirememişti. Şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 500 işçi 4 aydır maaşlarını alamadıkları için eylem kararı almıştı.