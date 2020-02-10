Zeytinyağı ve gaza da ‘ticari sır’ savunması

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap,CİMER aracılığıyla, “2020 yılı itibarıyla ülkemizde doğalgaz abone sayısı kaçtır? 2020 yılında doğalgaz aboneliğini iptal ettiren hane sayısı kaçtır” sorularını yöneltti. EPDK ise bu sorulardan sadece abone sayısıyla ilgili rakamı verdi ve diğer soruların yanıtlarını “ticari sır” sayarak açıklanmayacağını bildirdi.

2019 sonu verilerine göre, Türkiye'de 15 milyon 750 bin konut abonesi ve 600 bin serbest tüketici olmak üzere 16 milyon 400 bin civarında doğalgaz tüketicisi bulunduğunu açıklayan EPDK, “kaç abonenin aboneliğini iptal ettirdiğine” ilişkin soruya “ticari sır” yanıtını verdi.