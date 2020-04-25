Zoom’a dişli rakip: Facebook Messenger Rooms

Corona virüsü salgını sonrası karantina uygulamaları ve evden çalışma sistemi, video konferans uygulamalarına olan talebin patlamasına neden oldu. Bu alanda en çok tercih edilen programlardan Zoom'un yaşadığı büyüme, diğer şirketleri de harekete geçirdi. Son olarak Facebook, Messenger Rooms'u hizmete açtı. Venture Beat’te yer alan habere göre, yeni uygulama sayesinde Facebook ve Facebook Messenger üzerinden 50 kişiye kadar, zaman limiti olmadan görüntülü görüşmeler yapılabilecek.

ÜYELİK GEREKTİRMİYOR

Zoom'un en büyük yeniliklerinden biri, kullanıcıyı hesap oluşturmakla uğraştırmamasıydı. Yıllardır bu alanda en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Skype da rakibinin bu başarısının ardından hesap oluşturmadan kullanım imkanı sağlamaya başladı. Messenger Rooms için de Facebook hesabına sahip olmak gerekmeyecek. Uygulama, bazı ülkelerde dünden itibaren hizmete açılırken, önümüzdeki haftayla birlikte tüm dünyada kullanılabilecek.

‘GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELER 10 KAT ARTTI'

Facebook Messenger Başkan Vekili Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde her zamankinden daha çok WhatsApp ve Messenger'a yöneliyor. 700 milyondan fazla hesap sesli ve görüntülü görüşmelere katılıyor. Bu yönde geçen seneye oranla iki kat artış var. Hatta görüntülü konuşma sayısının 10 kattan fazla arttığı yerler bulunuyor” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK'TAN GİZLİLİK GÜVENCESİ

Facebook, Messenger Rooms'daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceği ve dinlenmeyeceğini söylüyor.

Messenger Rooms aslında yeni bir uygulama değil. 4 yıl önce Avustralya ve Kanada pilot ülke seçilerek denemeler yapılmıştı. Ancak o zamanki Messenger Rooms, görüntülü konuşmayı desteklemiyordu.