AKP müteahhitleri 7’nci kez sevindirdi

Müteahhitlerin yeni yapacakları apartmanlarda, her daireye en az bir otopark yapmalarını zorunlu hale getiren yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yine ertelendi.

Müteahhitlerin isteği üzerine yapılan son erteleme ile normalde 1 Haziran 2018 yılından itibaren uygulanması gereken otopark zorunluluğu 7'nci kez ertelenmiş oldu.

Yeni yapılacak binalarda her daireye bir otopark yapma zorunluluğu 31 Aralık 2020'de başlaması gerekirken Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

İlk kez 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlan ancak uygulama tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenen yeni yönetmelikle, normalde her 3 daireye 1 otopark yapma zorunluluğu ‘her 1 daireye 1 otopark' şeklinde değiştirilmişti.

Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılacak. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek.

Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum da tapuya şerh edilecek. Bu şekilde otopark yeri ayırmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri verilmeyecek.

SÜREKLİ ERTELENİYOR

Özellikle büyükşehirlerde otopark sorununu çözeceği belirtilen düzenleme müteahhitlerin itirazına rağmen yayımlanmıştı. Ancak uygulamaya geçirmek bugüne kadar mümkün olmadı.

Normalde 1 Haziran 2018 gününden itibaren uygulamaya başlaması gereken düzenleme bir gün kala değiştirilerek 1 Ocak 2019'a ertelendi.

Daha sonra erteleme adeta otomatiğe bağlandı, yeni uygulama tarihleri sürekli değiştirilerek 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020, 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2020 şeklinde ertelendi. En son yeni tarih 31 Mart 2021 olarak ilan edildi.

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