İşte gün gün Kanal İstanbul planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün özel bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kanal İstanbul için ilk kazmanın bu yıl vurulacağını ve çalışmaların 2026’da tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 21 Aralık 2019’da yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’un ihalesinin önümüzdeki haftalarda yapılacağını duyurmuştu.

BİTİŞ TARİHİ 18 ŞUBAT 2026

45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalara sürerken, SÖZCÜ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin masasındaki Kanal İstanbul Projesi İş Programı'na ulaştı.

Buna göre, ihale ilanı, tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile sözleşme aşamalarının toplam 282 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Kanal İstanbul'da yapım faaliyetleri 2 bin 425 gün sürecek. Bu sürede kanal kazısı, yüzey kaplama ve dere bağlantıları yapılacak. Kanalın kuzey ve güneyinde aynı anda başlayacak çalışmalar bir nokta buluşacak. Burada 30 gün içerisinde parçaların birleştirilmesi öngörülüyor. Kanalın projenin kabul edilmesi ve işletmeye alınması ise 180 gün sürecek. İş akışına göre Tüm çalışmaların 18 Şubat 2026’da tamamlanması planlanıyor.

Arazi çalışmaları, uygulama projeleri, mobilizasyon, şantiye yollarının ise 540 gün içinde bitirilmesi ön görülüyor.

752 gün boyunca temiz su ve atık su hatları ile arıtma tesisleri, enerji nakil hatları, arıtma tesisi, yollar ve köprülerin yapımı tamamlananacak. Demiryolu, petrol doğalgaz boru hatları, Terkos – Alibeyköy hamsi hattı ise 1128 gün içinde yeniden düzenlenecek.

180 gün içerisinde ise Sazlıdere Barajı boşaltılacak. Öte yandan 900 gün boyunca da Kanal İstanbul'dan çıkartılacak hafriyat ile Karadeniz'de 38 kilometre uzunluğunda dolu alanları oluşturulacak.

9 MADDENİN ÜZERİNE ÇİZİK ATILDI

2011 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan Kanal İstanbul iş programına göre, projede izlenecek adımların yarısı tamamlandı. ÇED sürecinin bitmesinin ardından ihale takvimi işletilecek ve sözleşme imzalanın yer teslimi yapılacak. Projenin iş akışı ve geldiği aşama şöyle: