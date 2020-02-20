‘Muhittin Dalgıç yargılanmalı’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kamuoyunda tartışmalara ve itirazlara yol açan Çeşme Paşalimanı mevkiindeki Büyükliman Koyu'ndaki 6 katlı konut inşaatının yasalara aykırı olduğu hakkındaki iddiaları 24 Eylül 2019 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımıştı.

Sertel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtlaması istemi ile verdiği önergede şu soruları yönelmişti:

“Bakanlığınız tarafından Folkart AŞ'ye verilen turizm belgesi ve otel ruhsatının kapsamı nedir? Verilen otel ruhsatının 30 odalı olduğu doğru mudur? Şayet doğruysa 30 odalı otel yapma ruhsatı verilen firma nasıl oluyor da 83 odalı rezidans yapabiliyor?

Büyükliman Koyu konut alanı değil, turizm alanı. 5 Ocak 2010 tarihli imar revizyon planına göre burada konut yapılıp kat mülkiyeti kurulması kanuna aykırı. Sahil şeridine en fazla 50 metreye kadar yapılaşma izni verilmesine rağmen Folkart AŞ tarafından yapılan inşaatın 39 metre olduğu belirtiliyor. Kıyı kanununa açıkça aykırı olan bu yapılaşmaya izin verilmesinin gerekçesi nedir?

Folkart Blu'ya komşu parsellerdeki konut alanlarında emsal 0.40'tır. Folkart Blu'nun yapıldığı turizm alanında ise emsal 0.90. Dolayısı ile Folkart Yapı AŞ'nin turizm imarı ile iki kat fazla inşaat yaptığı iddia ediliyor. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu konuda inceleme başlatıp gereğini yapmayı düşünüyor musunuz?”



BAKANLIK: “OTEL BELGESİNİ İPTAL ETTİK, İMAR YETKİSİ BELEDİYENİN”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sertel'in soru önergesine önceki gün yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında, 11 Şubat 2020 günü verdiği cevapta, söz konusu alanın “Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” kapsamında olmadığını bildirerek, “Bu alanda bakanlığımızca onaylanan herhangi bir plan bulunmamaktadır” denildi. Topu belediyeye atan bakanlık, özetle şu açıklamayı yaptı:

-Bakanlığımızca yatırımcılar adına yapılmış bir kamu taşınmazı tahsisi bulunmamaktadır.

-Bakanlığımızın, inşa edilecek yapılar için yatırımcılara izin ya da ruhsat verme gibi bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

-Bakanlığımız tarafından Folkart Yapı San. Tic. AŞ adına iki yıldızlı otel turizm belgesi düzenlenmiştir. Belgede belirtilen oda sayısı, yatırımcının talebi doğrultusunda belirtilen 30 odadır.

-Bakanlığımız tarafından verilen “Turizm Yatırım Belgeleri” yatırımcının uygun evrakı ile başvurusuna binaen verilen belgelerdir. Yatırım aşamasında beyan üzerine alınan söz konusu belgeler, sadece yatırımcıya yatırım döneminde birtakım teşvik, destekleri ile istisna ve muafiyetlerden yararlanma imkanı sağlamaktadır. “Turizm Yatırım Belgeleri” inşa edilecek yapı için herhangi bir izin veya ruhsat niteliği taşımamaktadır. Bu belgeleri verme konusunda görev, yetki ve sorumluluklar 3194 sayılı imar kanunu ve mevzuatı uyarınca ilgili valilik veya belediyeye aittir.

-Bakanlığımızca, anılan şirket adına 2016 yılında düzenlenen “Turizm İşletmesi Belgesi” bakanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine yapılan inceleme ve denetimler sonucunda, yatırım belgesinde belirtilen otel 2017 yılında iptal edilmiştir. Otel yerine konut inşa edildiğinin tespit edilmesi nedeni ile işlemi ilgili belediye ve valiliğe bildirilmiştir.”

SERTEL: “SORUMLULAR YARGILANMALI”

En başından beri kaçak yapılaşmaya karşı mücadele eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel haklılığının görüldüğünü kaydetti.

Sertel, bakanlığın açıklaması ile SÖZCÜ'nün doğru ve dürüst haberciliğinin de teyit edildiğini söyledi.

Kanunsuz iş yapıldığının netleştiğini vurgulayan Sertel, şimdi, eski Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ile tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

Sertel şu değerlendirmede bulundu: “Folkart Şirketi hile yapıyor, kanunu kötüye kullanıyor. Bu bir gerçek. Bu gerçekliği sadece biz değil, bizzat Turizm Bakanlığı söylüyor. Turizm İşletme Belgesi alınarak rezidans yapılan konut inşaatının yasalara aykırı yapıldığı ortada. Bu yasalara ve hukuka aykırı davrananların yargılanması lazım. 2017 yılında Turizm İşletme Belgesi'nin iptal edildiğini ve buraya göz göre göre rezidans yapılmasına göz yuman yerel yönetimin başında kim var ise onun da yargılanması lazım. Yargı önünde bunun hesabı verilmelidir. Hem halkın temsilcisi bir milletvekili olarak, hem de gazeteci titizliği ile bu olayı takip ettim. Şimdi her şey ortaya çıktı. Bakanlık açıkladı ki, burada kanunsuz iş yapılmış. Böylece SÖZCÜ Gazetesi'nin konu hakkında yaptığı bütün haberlerin doğruluğu ve gerçekliği de teyit edilmiş oldu.”