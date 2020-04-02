Seba’dan Emirgan’a 100 milyonluk proje

1+1 ,2+1, 3+1 şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı projenin yatırım değeri 100 milyon lira. Emirgan Korusu'na komşu projede dairelerin büyüklükleri brüt 50 ila 257 metrekare arasında değişiyor.

Boğaz'a 1 kilometre mesafede yer alan projede; kapalı otopark alanı, kapalı havuz, spor salonu, sokak konsepti ile tasarlanmış iç avluya bakan holler ve bu iç avluda yeşillikler içerisinde bir de cafe yer alıyor. Önümüzdeki Eylül ayının sonunda teslim edilmesi planlanan proje, 20 bin TL metrekare fiyatlarla satışa sunuldu.

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Engin Keçeli, proje hakkında şunları söyledi:

“En son, Cendere Vadisi'nde tamamladığımız Seba Flats ve Bulgurlu'da başladığımız Seba Hayat projesinin ardından, 100 milyon TL tutarında bir yatırım bedeli ile Emirgan projemize başladık. Emirgan Apartments by Seba, iç mimarisi, loft daireleri ve boğaz manzarası ile özel bir proje. Önümüzdeki dönemde, bölgeye yeni yatırımlar yapma konusunda hazırlıklarımız sürüyor.”