1 Mayıs’ta bankalar ve PTT şubeleri açık mı? Eczaneler kaça kadar açık olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Corona virüsü yüzünden birçok şehrimizde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, vatandaşlar bankaların ve PTT şubelerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilenler…

BANKALAR AÇIK MI?

Her 1 Mayıs'ta oluğu gibi bugün de bankalar kapalı. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle tüm banka şubeleri kapalı olacak. Online olarak bankacılık işlemleri de tatillerde olduğu gibi olacak. EFT için Pazartesi beklenecek.

PTT ŞUBERLERİ AÇIK MI?

Aynı şekilde PTT şubelerinin de açık olup olmadığı araştırılıyor. Bugün tüm Türkiye genelinde PTT şubeleri kapalı olacak.

1 MAYIS'TA HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 1-3 Mayıs tarihleri arasında, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.