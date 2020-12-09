10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı!

Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde gittiği taksi durağındaki iki sürücüye 10 lirasının olduğunu belirterek, eve gitmek istediğini söyledi. Taksicilerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde olan taksiye binip, uzaklaştı.

“TAKSİMETREYİ AÇMADIM”

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi terk edilmiş olarak bulundu. İş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını inceleme başladı. Görüntülerde şüpheliyi gören polisler, marketten çıktıkları sırada gelen Ünal U. ile karşılaştı. Ünal U., gözaltına alındı.

Polis, “Neden taksiyi çaldın?” diye sorunca, şüpheli şu yanıtı verdi: 10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince kendi kendimi götürdüm. Taksimetreyi açmadım. (DHA)