10 Mayıs Süper Piyango sonuçları belli oldu! MPİ Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgulama!

Her akşam yapılan Süper Piyango şans oyununda bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Piyango oyunu her akşam bir kişiye 500 bin TL ve 5 kişiye de 10 bin TL ikramiye dağıtılıyor. Peki bu akşam Süper Piyango’da hangi şanslı rakamlar çıktı? İşte 10 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları…

10 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

10-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: nesine.com-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

653182



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

015761 217296 487204 571711 984667



Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 8

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.