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100’üncü yıla buruk kutlama

TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü buruk kutlanacak. Corona salgını nedeniyle Meclis’in açılışının 100. yılı nedeniyle büyük etkinlikler iptal edildi, bazıları ertelendi.

Veli TOPRAK
06:00 -
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100’üncü yıla buruk kutlama

Kutlamalar kapsamında, TBMM'de ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. Daha sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığındaki Başkanlık Divanı üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ulus'taki 1. TBMM'de de anma töreni gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, 14.00'te 23 Nisan nedeniyle özel gündemle toplanacak. Şentop, açılış konuşması yapacak. Özel oturumda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de yer alacak.

Genel Kurul'daki özel oturuma AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmayacak. Akşam da geleneksel resepsiyon verilmeyecek. Saat 21.00'de evlerin balkonundan İstiklal Marşı okunurken, aynı saatte TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi de yapılacak.

Son güncelleme: 01:29 23.04.2020
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