11 yaşındaki kızı Zonguldak’ta kalan kadın, bir günlük seyahat izin belgesi istiyor

Üç çocuk annesi Yasemin Güven, 4 Nisan’da eşi ve çocuklarıyla İstanbul’dan Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki annesi Habibe Akkavak’ın evine gitti.

Bir temizlik firmasında çalışan genç kadın tek başına yaşayan ve hasta olan annesinin yalnız kalmaması için 11 yaşındaki kızı Şahsenem Eylül’ü ilçede bırakarak İstanbul’a döndü.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI KÜÇÜK KIZ KOZLU’DA KALDI

Küçük kızını memlekette bırakan anne, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a seyahat yasağı kapsamında giriş çıkışların yasaklanması üzerine şoke oldu.

Annesiyle tek başına kalan kızının yanına gitmek için kaymakamlıktan seyahat izin belgesi başvurusu yaptı ama izin alamadı. Telefonla yaptığı başvurudan da olumsuz cevap alan genç kadın, yetkililerden yardım istedi.

BAŞLARINA BİR ŞEY GELSE SORUMLUSU KİM OLACAK?

Annesinin kendileriyle birlikte İstanbul’a gelmek istememesi üzerine kızını onun yanında bıraktığını söyleyen Güven şöyle konuştu:

* Her gün kızımla konuşuyorum. Sürekli ağlıyor. Orada yaşlı bir kadın ve 11 yaşında bir kız var. Onların başına bir şey gelse sorumlusu kim olacak?

* Seyahat izin belgesi için müracaat ettim ama izin vermediler. Siz getirin dedim. Onu da kabul etmediler. Bir günlüğüne seyahat izni istiyorum. Annem ve kızım çok mağdur durumdalar.

* Yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan özel uçakla hasta getiren devletim, Kozlu’dan kızımı bana getiremiyor. Benim gibi birçok insan var. Devletimiz bu duruma bir çözüm bulmalı.

Güven, annesinin hiper tansiyon, astım ve bronşit hastası olduğunu belinden de ameliyat olması gerektiği belirterek kendi işini kendisinin yapamadığını dile getirdi.