130 bin aileyi sevindirecek kampanya için TIR’lar yola çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Vakfı üzerinden hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileleri bir araya getirdiği Kurban Bağış Kampanyası sonrası kesilen kurbanların etleri, kavurma yapıldı.

Dünyanın her yerinden 8 bin 246 hayırseverin iştirak ettiği kampanyada bin 178 büyük baş hayvan kesildi. 130 bin aileyi sevindirecek kampanya ile kesilen kurbanların etleri kavurma yapıldıktan sonra konservelere konuldu ve 21 günlük dinlendirmeye alındı.

DAĞITIM BAŞLIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kavurma konservelerinin dağıtımının başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, “Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin yaptığı bağışlar İstanbul'daki dar gelirli vatandaşların sofralarına yansıyor. Özenle hazırlanan kavurma konservelerinin dağıtımı yarın başlıyor” açıklamasını yaptı.

Hazırlanan konserveler TIR’lara yerleştirilerek yola çıktı. İstanbul Vakfı, “Özenle kesildi, pişirildi, konserve edildi. Kurban kavurmalarının 130 bin aileye teslim vakti geldi” mesajına yer verdi.