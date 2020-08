17 Ağustos 1999 felaketinin yıl dönümünde korkutan açıklama: Türkiye’de büyük deprem olabilecek 8-9 il ve ilçe var!

DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLİYOR MU?

Son 120 yılda ülkemizde her yıl ortalama 59 tane 4 ve 4'den büyük deprem; 9 tane de 5 ve 5'ten büyük deprem olmaktadır. Her 13 ayda bir tane aletsel büyüklüğü 6 ve 6'dan büyük bir deprem; ortalama her 6.5 yılda da aletsel büyüklüğü 7 ve 7'den büyük çok yıkıcı depremler olduğunu unutmayınız. Deprem tetiklemesi dünyada sürekli araştırması yapılan konulardan birisidir. Son yıllarda gerilme transferi yöntemi ile oluşan bir depremde açığa çıkan gerilimlerin bir bölümü kırılan fayın her iki ucundaki bölgelere aktarıldığı bilinmektedir. Ancak bu gerilim transferi ve uzak depremlerin birbirini tetiklediği teoremi henüz kanıtlanmış değildir.