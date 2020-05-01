2 milyonluk pandemi yardımı ihalesi yine AKP’li isme gitti

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler birçok kişiyi ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Yerel yönetimler bu zor günleri aşmak için ilçelerinden yaşayan vatandaşlara yardımda bulunmak için seferber oldu. Ancak bazı AKP'li belediyelerin bu dönemde vatandaşa dağıtmak üzere alım yapmak için açtığı ihalelerin, “tanıdık” firmalara gitmesi dikkat çekti.

15 BİN GIDA KOLİSİ İHALESİ

Bu durumun son örneği AKP'li Güngören Belediyesi'nde yaşandı. Güngören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle 15 bin adet temel gıda kolisi almak üzere 22 Nisan'da ihale düzenledi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 256 bin TL olan ihaleyi 2 milyon 130 bin 400 liralık teklifin sahibi Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 27 Nisan günü sözleşme imzalandı.

2002’DEN BERİ AKP'DE SİYASET YAPIYOR

Söz konusu ihaleyi kazanan Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hissedarı Ayhan Balcı, uzun yıllardır AKP'de siyaset yapıyor. Balcı, 2002 yılında AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında çeşitli birimlerde başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üstlendi. 15 Ocak 2011 tarihine AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı iken görevinden istifa ederek İstanbul 2. bölgeden AKP milletvekili aday adayı oldu. Ancak seçimlerde aday listesine giremedi. Balcı, Kızılay Zeytinburnu Şubesi'nin de başkanı.